Бразилиа, , 06:53 — REGNUM Бразильские полицейские задержали одного из главарей криминальной группировки под названием первая столичная команда (PCC), самой мощной банды в стране, занимающейся распространением кокаина, сообщает 18 апреля Reuters.

Полиция Бразилии (сс) Andre Gustavo Stumpf

На северо-востоке Бразилии был арестован Вальдечи Алвес дос Сантос, находившийся в бегах с 2014 года и включенный в список самых разыскиваемых преступников.

Именно Сантос является одним из главных поставщиков наркотиков на юго-восток Бразилии.

Напомним, что банда PCC была основана в тюрьмах Сан-Паулу и стала одной из самых мощных преступных организаций в Америке, занимающихся наркоторговец на рынках Бразилии и Европы.