Благовещенск, 18 апреля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Представитель Амурской области в Совете Федерации Артём Шейкин за 2021 год заработал 263,7 млн рублей. Декларация о доходах сенатора опубликована на сайте СФ РФ.

Pixabay.com Рост дохода

Читайте также: Доходы одного из сенаторов от Якутии упали более, чем в два раза

Это пятое место по уровню доходов членов Совета Федерации по итогам 2021 года. Жены в декларации Артёма Шейкина нет, но есть трое несовершеннолетних детей, один из которых заработал 241 тыс. рублей. В пользовании у несовершеннолетнего ребёнка находится жилой дом в Испании в 148 кв. м. и две квартиры в России в 126,6 и 280 кв. м.

В собственности у Артёма Шейкина автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4Matic, два дачных участка, жилые дома 164,4 и 93,9 кв. м., три квартиры в 447,2, 280 и 133,9 кв м.

Также Артём Шейкин владеет апартаментами в 65 кв. м., частью долей в тринадцати нежилых помещениях площадью от 7 до 870 кв. м. и семью местами для машин. Часть недвижимости находится в долевой собственности у детей сенатора. Одной квартирой и нежилым помещением наследник Артёма Шейкина владеет полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, годовые доходы сенаторов от Якутии Егора Борисова и Александра Акимова составили 6,3 и 6,5 млн рублей соответственно. Представители Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева и Светлана Горячева заработали 6,1 и 6,57 млн рублей.