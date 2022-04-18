Улан-Удэ, 18 апреля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор 36-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве сожительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление было совершено 5 октября 2021 года.

Суд

В тот вечер сожители распивали спиртное в комнате общежития. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил им несколько раз женщину, в результате чего та скончалась.

«Затем злоумышленник сам себе ножом причинил ранения живота. В это время из-за доносившихся криков соседи вызвали сотрудников полиции, после чего на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый пытался убедить следователей в версии о самообороне, заявляя, что потерпевшая сама напала на него с ножом. Однако по итогам проверок доводы мужчины были опровергнуты. В результате его признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы.