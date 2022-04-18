Новокузнецк, Кемеровская область, 18 апреля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В Новокузнецке от коронавируса вакцинировано 240 732 человека — 69,6% от целевого показателя. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«Из них — 74 077 лиц, старше 60 лет. 371 подросток вакцинирован по согласию родителей. 37 107 человек прошли курс ревакцинации», — уточнил глава города в своём телеграм-канале.

Кузнецов напомнил, что глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в конце мая — июне можно ожидать новую волну коронавируса, но «всё будет зависеть от нас с вами».