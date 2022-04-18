Грозный, 18 апреля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. У военных России нет времени сражаться с Украиной 10 лет. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я тут прочитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться 10 лет. Дурак! Ты чего? У нас столько времени нет. Мы на днях закончим с тобой!» — сказал Кадыров в голосовом сообщении.

Он также не исключил, что у президента Украины Владимира Зеленского шизофрения, и посоветовал ему езжать «к своему старшему брату» в лице президента США Джо Байдена.