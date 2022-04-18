Новокузнецк, Кемеровская область, 18 апреля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Новокузнецке ситуация с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ остаётся стабильной. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов со ссылкой на данные медиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Прирост обращений в детские поликлиники, как правило, связан с сезонным заболеванием по ОРВИ, — написал он в своём телеграм-канале. — Количество принятых граждан в «красной зоне» за прошедшую неделю: по взрослому населению — 630 (на прошлой неделе — 645) человек; в детские поликлиники — 1246 (на прошлой неделе — 1024 обращения)».

Коечный фонд ковидных госпиталей Новокузнецка составляет 145 коек.