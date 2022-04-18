Лондон, , 06:24 — REGNUM Обвинения в нарушении коронавирусных ограничений в первые волны пандемии в 2020 году отверг, несмотря на выплаченный штраф, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 17 апреля сообщила газета The Times.

Борис Джонсон Think London

По данным издания, Джонсон во время своего выступления 18 апреля в Палате общин планирует предпринять попытку нивелировать, насколько это возможно, последствия скандала с посещением им вечеринок на Даунинг-стрит в период первых волн пандемии, когда в Лондоне были введены жёсткие ограничения.

Уточняется, что премьер-министр Британии затронет тему штрафов, которые полиция Лондона наложила на него, его супругу Кэрри и министра финансов Риши Сунака за нарушение режима локдауна, действовавшего в 2020 году.

Всего Скотленд-Ярд выписал около 50 штрафов участникам вечеринок в правительственных резиденциях во время локдауна в 2020 году. На тот момент в стране действовали ограничительные меры, согласно которым запрещалось собираться вместе компанией более трёх человек людям, не проживающим под одной крышей.

В связи с разразившимся скандалом лидеры Лейбористской партии, Шотландской национальной партии и партии «Либеральные демократы» обратились к Джонсону с призывом подать в отставку. Отмечается, что премьер-министр Британии оплатил штраф, извинился, но в отставку уходить категорически отказался.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министру Британии Джонсону могут выписать дополнительно ещё три штрафа за участие в вечеринках во время локдауна.

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