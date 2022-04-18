Вашингтон, , 06:25 — REGNUM Национальный советник президента США Джо Байдена по климату Джина Маккарти планирует уйти в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Климат

Маккарти, 67-лет, работала вместе с Байденом над амбициозным планом по сокращению выбросов углерода, который администрации Белого дома не удалось воплотить.

Изначально советник планировала проработать в Белом доме примерно год, помогая федеральным агентствам реализовывать амбициозную климатическую повестку Байдена, однако ее усилиям помешала внутрипартийная оппозиция со стороны влиятельных сенаторов-демократов.

Маккарти рассказала одному из источников в Reuters, что планирует уйти уже в мае.

Напомним, что ранее женщина работала в администрации экс-президента США Барака Обамы.