Горно-Алтайск, , 06:19 — REGNUM Пожарные в Республике Алтай ликвидируют травяной пожар, бушующий на границе Горно-Алтайска и Майминского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Травяной пожар в Республике Алтай ГУ МЧС по Республике Алтай

Возгорание сухой травы на горе в районе «Страшного лога» произошло в воскресенье, 17 апреля. Площадь пожара составляет 4 гектара, угрозы населённым пунктам нет.

«В ликвидации возгорания задействовано более 40 человек, 10 единиц техники, группировка наращивается», — отметили в ведомстве.

Спасатели напоминают также, что на территории Горно-Алтайска, Майминского и Чемальского районов действует особый противопожарный режим.