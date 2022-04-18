Якутск, 18 апреля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Представляющий Якутию в Совете Федерации РФ Александр Акимов показал 6,5 млн рублей доходов за 2021 год. Это на 7,8 млн рублей меньше, чем годом ранее, когда заработок сенатора составил 14,3 млн рублей. Декларации за 2021 год опубликованы на сайте СФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

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Доход жены Александра Акимова составил 868 тыс. рублей. Совместно с мужем она владеет квартирой в 233,7 кв. м., ещё одно жильё в 126,3 кв. м. находится в пользовании. Сенатору также принадлежит автомобиль Nissan Murano.

Другой представитель республики в Совете Федерации Егор Борисов задекларировал 6,3 млн рублей доходов (почти столько же, сколько и в прошлом году), его супруга — 1,6 млн рублей. Он владеет двумя гаражами, пользуется — двумя земельными участками, домом в 207,7 кв. м. и квартирой в 89 кв. м. На жену сенатора оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы сенатора от Сахалина Юрия Архарова в 2021 году сократились практически на треть в сравнении с 2020 годом.