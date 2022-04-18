Новосибирск, 18 апреля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области устанавливаются обстоятельства гибели девочки в реке в селе Вассино Тогучинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

В ведомстве уточнили, что 16 апреля поступило сообщение от очевидцев о том, что в реке Изылы утонула 12-летняя девочка, которая поскользнулась на бетонной плите, используемой в качестве перехода.

По данному факту начата доследственная проверка. Продолжаются круглосуточные поиски тела девочки. Устанавливаются причины случившегося.