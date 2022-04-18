Владивосток, , 06:33 — REGNUM Аграрии Приморья активно сеют ранние зерновые культуры — за неделю они засеяли более половины запланированных площадей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Посевная Lenobl.ru

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В посевной кампании участвуют 14 муниципалитетов. За неделю сельхозпроизводители посеяли пшеницы, овса, ячменя более 19 тыс. га – 51% от запланированных площадей.

Больше всего зерна посеяли в Хорольском округе – 4340 га, в Уссурийском городском округе – 3241 га, в Михайловском районе – 2681 га, в Октябрьском округе – 2273 га, в Черниговском районе – 2216 га.

В поля также готовятся выйти сельхозпроизводители северных территорий края. Сев ранних зерновых планируется завершить в мае.

В этом году в Приморье намерены засеять соей, кукурузой, ранними зерновыми и другими культурами более 482 тыс. га полей, что на 6,5 тыс. га больше, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 15 апреля началась посевная кампания.