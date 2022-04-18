Тегеран, 18 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. 17 апреля премьер-министр Ирака создал рабочую группу для координации усилий с Ираном с целью оказания помощи иракским электростанциям, использующим иранский газ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Канцелярия премьер-министра Ирака в коммюнике объявила, что Мустафа Аль-Кадими провел встречу с представителем министерства энергетики Ирака и руководителями энергетических ведомств, выслушав их объяснения и прогнозы относительно необходимого Ираку количества электроэнергии в течение следующих 6 месяцев.

В ходе встречи также обсуждались вопросы высокого потребления электроэнергии в летний сезон и координации усилий с Ираном по снабжению иракских электростанций за счет увеличения экспорта газа.

Премьер-министр Ирака на встрече поручил рабочей группе посетить Иран и устранить проблемы, препятствующие снабжению иракских электростанций иранским газом.

Ранее в текущем месяце министр энергетики Ирака Адель Карим заявил, что Ирак не добился успеха в усилиях по импорту электроэнергии из стран Персидского залива, в связи с чем будет вынужден импортировать газ из Ирана, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет.