Сеул, 18 апреля, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара в многоэтажном жилом здании на севере Сеула. Об этом 18 апреля сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Dave Hogg Пожар

Возгорание произошло в 03:38 по местному времени (21:38 мск 17 апреля) в квартире на девятом этаже 15-этажного жилого дома, расположенного в районе Новон столицы Южной Кореи.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание меньше, чем за час. Около 60 жильцов дома эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Один из жителей дома, мужчина 50 лет, был найден без признаков жизни. Кроме того, пострадал двадцатилетний молодой человек, он отравился продуктами горения и получил ожоги. Пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.

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