Тегеран, , 15:14 — REGNUM 17 апреля представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна осуждает осквернение Корана в Швеции и ожидает немедленной реакции от шведского правительства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

«Исламская Республика Иран решительно осуждает сожжение копии Священного Корана в Линчепинге датским экстремистским элементом, которое было совершено под защитой шведской полиции под предлогом свободы слова», — говорится в заявлении Хатибзаде.

Он также отметил, что преднамеренное повторение антиисламского богохульного акта в Швеции в месяц Рамадан оскорбило чувства мусульман как в Швеции, так и во всем мире.

«Богохульство является наглядным примером ненависти в противовес свободе слова и должно быть осуждено всеми теми, кто верит в сосуществование и диалог между конфессиями», — заявил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Иран признал правительство Швеции ответственным и ожидает немедленной, суровой и недвусмысленной реакции Стокгольма в отношении преступника, а также практических мер по предотвращению подобных инцидентов.