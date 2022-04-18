Благовещенск, , 06:05 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от Амурской области, зампредседателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Вячеслав Логинов («Единая Россия») за 2021 год заработал 5,2 млн рублей. Его доходы выросли, количество собственности осталось прежним. Декларация опубликована на сайте федерального парламента.

Доходы Realty-ask.ru

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По итогам 2020 года, работая депутатом Заксобрания, Вячеслав Логинов показал доход в 3,4 млн рублей. Он также, как и в 2021 году, владел земельным участком в 2 243 кв. м., домом в 559,6 кв. м. (общая долевая собственность) и квартирой в 84,5 кв. м. Ещё одну квартиру почти такой же площади депутат получил в наём на срок полномочий в Госдуме.

Жена депутата заработала в 2021 году 1,1 млн рублей и помимо общей собственности также владеет автомобилем VOLKSWAGEN BEETLE. Машина принадлежала ей ещё до того, как Вячеслав Логинов стал депутатом Госдумы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной Думы восьмого созыва от Приморского края Александр Щербаков («Единая Россия») задекларировал более 11 млн рублей дохода. В собственности у него 19 наименований недвижимости: жилые дома, земельные участки, квартиры, гараж, нежилые помещения и хозяйственные постройки и два автомобиля.