Тегеран, 18 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Экономическая дипломатия, принятая администрацией президента Ибрагима Раиси, принесла плоды в размораживании активов Ирана в других государствах, заявил член парламента. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Член комитета по программе и бюджету иранского меджлиса (парламента) Мехрдад Гударзванд Чегини сообщил местным СМИ, что с начала правления администрации кабинет министров предпринял значительные меры в области экономической дипломатии и преуспел в сборе некоторых активов, замороженных за рубежом, при этом власти продолжают консультации с целью возвращения других активов.

Далее депутат отметил, что размораживание иностранных активов представляется подходящей возможностью для Исламской Республики инвестировать средства в наукоемкое производство в различных провинциях с целью реализации руководящих принципов Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи на текущий иранский год.

Чегини подчеркнул, что такая стратегия будет способствовать инвестициям, которые в конечном итоге приведут к расширению оборота доступных средств с целью решения экономических проблем, увеличения производства и оживления компаний.