Тегеран, 18 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. 17 апреля глава Иранского фонда по делам мучеников и ветеранов Амир Хосейн Казизаде Хашеми заявил, что иранский и афганский народы поддерживают друг друга, несмотря на заговоры, вынашиваемые врагами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Казизаде Хашеми сделал этот комментарий на церемонии чествования афганцев, погибших во время антитеррористической борьбы в регионе. Он отметил, что церемония посылает сигнал о том, что иранский и афганский народы неразделимы, и это единство является результатом Исламской революции в Иране.

Мероприятие состоялось через пять дней после того, как группа афганских протестующих атаковала посольство Ирана в Кабуле и его генеральное консульство в Герате.

Два дня спустя сотни афганцев собрались у посольства, чтобы осудить нападение и выразить поддержку единству между двумя странами.

Иран также предостерег от заговоров недоброжелателей, направленных на подрыв связей между двумя народами.