Екатеринбург, 18 апреля, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В исправительной колонии №13 Свердловской области погиб бывший военнослужащий, осуждённый ранее к длительному сроку лишения свободы. Об этом пишут СМИ.

pixabay.com колючая проволока

По информации Е1. ru, 51-летний гражданин отбывал срок за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Тело нашли 13 апреля во время обхода.

В областном управлении ФСИН пояснили журналистам, что дежурный врач констатировал смерть заключённого. По предварительным данным, осуждённый покончил с собой. Проводится проверка.