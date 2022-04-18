Москва, 18 апреля, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Банкротные иски, адресованные ООО «Атак», аффилированному с французской торговой сетью «Ашан», были возвращены заявителям по причине введения в России моратория на возбуждение производств о несостоятельности. Возвращение трёх исков не является препятствием для повторного обращения в суд после завершения моратория, который продлится до 1 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области Гипермаркет «Ашан»

Иски были возвращены Светлане, Инне и Александру Мусатовым, но Инна через несколько дней обратилась с претензиями повторно. Второй иск на утро 18 апреля 2022 года заявителю не возвращён, но и пока не принят к производству.

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У российской «дочки» «Ашан» в активе более 80 супермаркетов и гипермаркетов «Атак». Сама компания «Атак» создана в 2014 году и управляется ООО «Ашан». .

Напомним, в основе банкротного спора лежало дело о взыскании крупной суммы по договору аренды помещений.