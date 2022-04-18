Горно-Алтайск, 18 апреля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 60 пациентов. Таким образом, всего за время пандемии коронавирус победили 30 893 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 022. За сутки диагноз подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска и Майминского района.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 654, в том числе 606 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 73, за весь период – 437 933», — добавили в оперштабе.