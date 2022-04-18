Кабанский район, Бурятия, 18 апреля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В правительстве Бурятии создана специальная комиссия, которая будет разбираться в обстоятельствах, приведших к гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СУ СКР по Бурятии На месте происшествия. Селенгинский ЦКК в Бурятии

Комиссию возглавил зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

«Необходимо провести объективное расследование и разобраться в причинах трагедии. Сейчас на месте работают МЧС, МВД, медицинские службы», — написал глава в своём телеграмм-канале.

Напомним, 17 апреля в одном из производственных помещений комбината были найдены тела пяти человек — двух мужчин и трёх женщин. По предварительным данным, они отравились неизвестным газом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.