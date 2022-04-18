Анадырь, 18 апреля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В Анадыре состоялся митинг в поддержу спецоперации в защиту Донбасса, президента РФ Владимира Путина и российской армии.

Телеграм-канал Романа Копина Митинг

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«В каждой семье свои герои Великой Отечественной войны. Мы чтим их память, помним их подвиг и то, с чем они сражались. Нацизм возродился, и этому нет оправдания.

Этот митинг — знак поддержки нашим военнослужащим, сражающимся за Родину и мир без нацизма. И президенту, принявшему единственно правильное решение. Чукотка с вами!» — написал 17 апреля в своём телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные с начала военной спецоперации уничтожили почти 250 украинских ЗРК.