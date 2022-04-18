Улан-Удэ, 18 апреля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал страшной трагедией гибель пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в Кабанском районе республики. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СУ СКР по Бурятии На месте происшествия. Селенгинский ЦКК в Бурятии

«Страшная трагедия произошла на Селенгинском ЦКК. Пятеро погибших. Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким», — отметил он.

По его словам, работодатель готов оказать помощь и выплатить компенсацию родным и близким погибших. Со стороны правительства республики также обещана поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в здании комбината были найдены тела двух мужчин и трёх женщин. По предварительным данным, они отравились неизвестным веществом. Ещё одна пострадавшая госпитализирована в больницу в тяжёлом состоянии.