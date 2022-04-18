Москва, , 05:20 — REGNUM Массовые списания денежных средств с карт граждан России со стороны украинского разработчика приложений удалось предотвратить специалистам Сбербанка. Об этом 17 апреля сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

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Кузнецов уточнил, что масштабная атака на банковские карты жителей России произошла сразу же после начала спецоперации на территории Украины. Специалистам удалось остановить массовые списания денежных средств с карт, при этом количество попыток списаний составляло иногда около десяти тысяч в минуту.

Списания инициировала украинская компания, специализирующаяся на разработке приложений, которая, нарушая требования международных платёжных систем, собирала данные о своих клиентах, пользователях приложений.

Что характерно, всё было абсолютно легально, так как компания осуществляла продажу услуг на законных основаниях. Всего компании принадлежит около пятидесяти официальных приложений, в том числе планы питания, фитнесс-программы и прочее. Расследование показало, что банк отклонил несколько сотен тысяч попыток списать денежные средства.