18 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 07:25 — REGNUM В российской киностудии, которую ранее связывали с президентом Украины Владимиром Зеленским, в апреле 2022 года сменился собственник — из владельцев вышел офшор, аффилированный с бывшим комиком, а в списке участников появилось некое малоизвестное физлицо, больше похожее на владельца-номинала. ИА REGNUM также выяснило, что ранее российским активом руководила и владела Оксана Лазаренко, чьи данные совпадают с данными жены главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, который был другом детства Зеленского. Подробности — в материале.

Комик Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

Напомним, многие украинские политики и бизнесмены в последние годы имели или до сих пор имеют активы в России, которые порой спрятаны через цепочки офшоров, через фирмы-прокладки и номинальных владельцев. Среди тех, кто отметился в списке, помимо Зеленского, — экс-президент Украины Пётр Порошенко, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы олигарх Виктор Пинчук, а также олигарх, депутат нескольких созывов Верховной рады Украины Александр Герега и его супруга Галина — бывший депутат Киевсовета, номер один в украинском списке Forbes — Ринат Ахметов, политический «отец» Зеленского — олигарх Игорь Коломойский, экс-депутат Верховной рады Украины, олигарх, занимающий третье место в рейтинге Forbes «100 богатейших украинцев 2021», прозванный украинскими СМИ спонсором Юлии Тимошенко — Константин Жеваго.

ИА REGNUM продолжает анализ активов, потому список бизнесменов Украины, имевших или имеющих до сих пор бизнес-интересы в России, будет расширен.

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Список активов Зеленского публично раскрыли в период предвыборной кампании 2019 года. В нём оказались как недвижимость на Украине, апартаменты в Великобритании и Италии, гостиничные номера в Грузии, так и дорогостоящие наручные часы, автомобили представительских марок и многочисленные фирмы. При этом далеко не все юрлица имели украинскую прописку. Имелся у тогда ещё претендента на президентское кресло и портфель из офшоров, в числе аффилированных можно вспомнить Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited, San Tommaso S. R. L., Film Heritage inC и GREEN FAMILY LTD. Более того, последняя оказалась владельцем российских фирм из сферы киноиндустрии — ООО «Грин Филмс», ООО «Платинумфильм».

Владимир Зеленский Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя ЗеПрезидент

Зеленский публично заявлял, что подумывает выйти из состава владельцев кипрской компании Green Family LTD. В декларации 2020 года, опубликованной на официальном сайте, действительно эти активы уже не фигурировали, но и крупных доходов с продажи активов, в том числе юрлиц с многомиллионной выручкой, также не было. Подарил? Попросил близкий круг подержать бизнес-портфельчик до поры до времени?

Следы Зеленского в России

Как бы то ни было, но в России у GREEN FAMILY LTD до начала апреля 2022 года оставалось два вполне себе живых актива — ООО «Грин Филмс» и ООО «Платинумфильм» (несколько лет в отчётности показывает небольшую прибыль в районе 10-50 тыс. рублей).

«Платинумфильмом» руководит кинопродюсер Сергей Бобза, которого с Зеленским связывает как минимум один общий фильм. Также Бобза владеет долями или руководит рядом компаний из сферы кинопроизводства, в том числе ООО «ЛБГ», среди владельцев которого — компания «Кинодом» и ООО «Квартал Леополис» («Квартал Синема», ликвидировано в 2019 году). Владельцем последнего была компания из Белиза «Квартал Леополис Студиос Лимитед», которую связывали с Зеленским.

Сергей Шефир и Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Также Бобза — владелец ООО «Леополис-менеджмент», которое фигурирует в протоколе второго этапа отбора заявок в игровом кино по направлению дебютные фильмы от 27 августа 2021 года (обнародован на сайте Минкультуры России). На этом этапе происходит определение организаций кинематографии, допущенных на следующий этап отбора на получение субсидий из федерального бюджета на производство национальных фильмов. ООО «Леополис-менеджмент» фигурирует с заявкой на создание фильма «Мы шагаем по Москве».

Ранее GREEN FAMILY LTD было также владельцем ООО «Вайсберг Пикчерз», владельцем которого сегодня является Марюс Бальчюнас (совместно с Бобзой был совладельцем ООО «ЛеополисРу-Дистрибуция»), а директором — Юргис Бальчюнас. Последний ранее был совладельцем и гендиректором ООО «Киностудия «Эталон-фильм». Подобная киностудия в 2011 году фигурировала в сообщении о том, что «Студия «Квартал-95» вместе с продюсерским центром «ГОРАД» при участии «Эталон Фильм» сняли романтическую комедию «Восемь первых свиданий». Продюсером, сценаристом и одним из актёров был Владимир Зеленский, а некий Марюс Вайсберг (настоящая фамилия Бальчюнас) фигурировал в проекте как креативный продюсер. Братья Шефир участвовали в проекте как сценаристы. Дистрибьюторами были Централ Партнершип (эксклюзивный дистрибьютор фильмов американской кинокомпании Paramount Pictures на территории России) и Ukrainian Film Distribution (Украина). Упомянутый фильм производства «Студия «Квартал-95» был не единственным, который выходил в прокат в России, принеся Зеленскому крупные доходы.

Владимир Зеленский в роли Никиты Соколова Цитата из к/ф «Восемь первых свиданий». Реж. Дэвид Додсон, Александр Маляревский. 2012. Россия

Но вернёмся к ООО «Грин Филмс», в котором 6 апреля 2022 года произошли рокировки в составе владельцев.

Офшор GREEN FAMILY LTD, который связывали с Зеленским и неким Тимуром Миндичем, называемым человеком олигарха Коломойского, вышел из состава владельцев ООО «Грин Филмс». Доля в 50% осталась собственной (не распределенной) долей компании, а еще 50% получила некая Ольга Лосева. Ранее она была руководителем ООО «Смарт ТВ Продакшн», ликвидированного 14 января 2022 года. Его владельцами были Сергей Доденко и Дмитрий Глашкин. Доденко ранее был руководителем трёх аффилированных с Зеленским и его «хорошими знакомыми» фирм — ООО «Леополис-Менеджмент», ООО «Грин Филмс» и ООО «Вайсберг Пикчерс», а Глашкин был руководителем «Квартал Синема».

Примечательно: именно ООО «Грин филмс» в открытых источниках указана как обладатель прав на прокат в России продукции «Студия «Квартал-95». Помимо этого, среди владельцев «Грин филмс» ещё ранее отметилась и Оксана Лазаренко, чьи данные совпадают с данными жены главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Иван Баканов (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

В базе «Контур. Фокус» директором GREEN FAMILY LTD до сих пор указана Марина Разумова-Георгиу. В её активе руководство целым портфелем кипрских и прочих офшоров. Есть там и некое GREENANIME LTD, вторым директором которого указан некий Юрий Азаров (Iurii Azarov). Этот же гражданин был фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов.

В материалах этого расследования уточняется, что Юрий Азаров — украинский юрист, который работал на Зеленского и его партнёров и чье имя фигурирует в некоторых документах, найденных в Pandora Papers. Отмечалось, что Зеленский с супругой владели четвертью компании Maltex (через зарегистрированную в Белизе фирму под названием Film Heritage), а в разгар избирательной кампании Зеленский передал свою долю компании Сергея Шефира. Документы о передаче были подготовлены всё тем же Юрием Азаровым. Также в материалах расследования отмечалось, что примерно через шесть недель после этой сделки тот же юрист Азаров подписал документ, в котором уточнялось, что Maltex продолжит выплачивать дивиденды Film Heritage Зеленского — и это несмотря на то, что последняя больше не владела никакой долей в компании. В документе сообщалось, что пятью крупнейшими источниками дохода компании являются Украина, Белоруссия, Россия, Белиз и Кипр. Это расследование было обнародовано в октябре 2021 года.

Сергей Шефир, Владимир Зеленский и Иван Баканов (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

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Похоже на то, что офшорные активы Зеленского, связанные с российскими компаниями, были просто доверены «на хранение» близкому кругу, без потери доходов от них.