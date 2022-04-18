Тирана, , 09:54 — REGNUM Посол Украины в Албании Владимир Шкуров 16 апреля в интервью DW (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что все украинские школьники, находящиеся в Албании, могут продолжить образование по украинской программе.

Школьники

В настоящее время в Албании находится 816 беженцев с Украины. Из них 214 обратились в посольство Украины за помощью — 124 взрослый и 91 ребенок. Группа украинцев прибыла в Албанию 23 марта, еще одна — 30 марта.

Украинские школьники смогут продолжать учебный процесс онлайн, в албанских школах. Малышам предоставлена возможность ходить в албанские детские сады.

Посольство Украины в Албании было открыто в 2020 году, до этого послом Украины в Албании был посол Украины в Греции.

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