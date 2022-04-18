Владивосток, 18 апреля, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы, представляющие Приморский край, отчитались о доходах и имуществе за 2021 год.

Duma.gov.ru Заседание в Госдуме

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Согласно опубликованным декларациям, более 9 млн рублей заработали за год Виктория Николаева («Единая Россия») и Роза Чемерис («Новые люди»).

У Николаевой в собственности земельный участок, дом и квартира, а также Lexus LX 570 и Toyota Harrier. Супруг и несовершеннолетние дети не указаны.

У её коллеги Чемерис в собственности квартира, земельный участок, жилой дом площадью 401,3 кв. метра. Вся недвижимость в пользовании у супруга и двух несовершеннолетних детей. Авто у депутата нет. Супруг, депутат Законодательного собрания Приморья, Игорь Чемерис заработал 10,5 млн рублей.

Виктор Пинский («Единая Россия») увеличил свой доход в два раза и заработал почти 11 млн рублей. В собственности у него три земельных участка под ИЖС, один — под спортивно-туристический комплекс, жилой дом.

В декларации указаны двое несовершеннолетних детей, супруги нет.

Единоросс Владимир Новиков показал доход в 5,6 млн рублей — на уровне 2020 года. В собственности у него две доли в яхт-клубе — 125 и 1617 кв. метров, земельный участок, нежилое помещение, квартира 92,2 квадрата, половина недостроенной базы отдыха и Nissan X-Trail.

Супруга Новикова заработала почти 500 тыс. рублей. В собственности у неё дом, две квартиры, земельный участок, отдельно стоящие односемейные дома с участками площадью 1200,00+/-12,00 метров и Nissan Murano.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Щербаков самый богатый депутат из числа приморских коллег. Его заработок за 2021 год составил более 11 млн рублей. В собственности у него 19 наименований недвижимости: жилые дома, земельные участки, квартиры, гараж, нежилые помещения, хозяйственные постройки и два автомобиля. Супруги и детей до 18 лет в декларации не указано.