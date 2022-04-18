Тюмень, 18 апреля, 2022, 05:08 — ИА Регнум. В Тюмени первый общегородской субботник проведут 23 апреля. Об этом сообщает «Вслух. ру».

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

Желающим предлагается убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия, выйти на общественно значимые работы в городских парках и скверах, а также отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы. Общегородская уборка намечена на первую половину дня.

В 2022 году горадминистрация Тюмени наметила три больших субботника. Это весенний 23 апреля, летний 23 июля и осенний 8 октября.

Отмечается, что в апреле 2021 года на общегородской субботник вышло более 30 тысяч тюменцев и было собрано рекордное количество мусора — более пяти тысяч кубометров.