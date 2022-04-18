Пекин, 18 апреля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что пассажиропотока городских транспортных сетей Китая сократился в годовом исчислении за март, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

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По данным Министерства транспорта Китая, городские транспортные линии страны, проходящие через 51 город, в прошлом месяце обслужили в общей сложности 1,6 млрд пассажирских рейсов, что на 26,3% меньше в годовом исчислении. Однако в месячном исчислении этот объем был на 2,6% выше, чем месяцем ранее.

По данным министерства, к концу марта в Китае действовало 273 городских железнодорожных транзитных линии, общая протяженность которых достигла 8 837 км.