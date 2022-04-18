Чанчунь, Китай, , 04:56 — REGNUM Пять заводов автопроизводителя China FAW Group Co., Ltd. в Чанчуне, столице провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, возобновили производство, и в общей сложности 7438 рабочих вернулись к работе, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

First Automobile Works (FAW) (Автомобильный завод № 1) China-faw.ru

Еще более 25 000 работников из 276 поставщиков автозапчастей FAW также вернулись к работе. Работа пяти заводов группы в Чанчуне была приостановлена с 13 марта в соответствии с противоэпидемическими требованиями.

Являясь основным предприятием Цзилиня и важной частью китайских и мировых автомобильных промышленных сетей, в 2021 году группа продала 3,5 млн автомобилей, а ее выручка достигла 707 млрд юаней (около $110,6 млрд).