Пекин, , 04:51 — REGNUM Китайские агентства по ПЦР-тестированию на коронавирус могут обрабатывать 51,65 млн образцов в день, сообщила объединенная группа Госсовета КНР по профилактике и борьбе с COVID-19, передает 17 апреля агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Массовое ПЦР-тестирование стало эффективным инструментом для выявления случаев заражения COVID-19 в Китае, а укрепление потенциала повысит уверенность людей в сдерживании эпидемии, говорится в заявлении команды. В настоящее время в стране насчитывается 13 100 квалифицированных учреждений по ПЦР-тестированию, и в этой области работает около 150 000 человек, говорится в заявлении.

Как правило, результаты тестов могут быть получены в течение шести часов, а департаменты здравоохранения продолжают работать над более быстрыми стратегиями тестирования. Агентства по тестированию работают с максимальной отдачей, чтобы справиться с последней вспышкой в Шанхае. По словам команды, с начала апреля город провел несколько раундов массового тестирования.