Петропавловск-Камчатский, 18 апреля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Камчатки, заместитель председателя ГД РФ Ирина Яровая («Единая РОссия») за 2021 год задекларировала доход в сумме 7 377 537,79 рубля. Официальные декларации депутатов опубликованы на сайте Госдумы.

Kremlin.ru Ирина Яровая

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В собственности у Яровой нет жилья и транспорта.

На время полномочий депутата Госдумы у неё в найме квартира площадью 84,7 кв. метра и на таких же условиях дача площадью 196,5 кв. метра.

В 2020 году официальный доход Ирины Яровой составлял 7 640 707 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной Думы восьмого созыва от Приморского края Александр Щербаков («Единая Россия») задекларировал свой доход за 2021 год — он стал самым богатым депутатом из числа приморских коллег. Его заработок за 2021 год составил более 11 млн рублей. В собственности у него 19 наименований недвижимости.