Пекин, , 04:45 — REGNUM Министерство образования Китая в сотрудничестве с семью другими ведомствами опубликовало план по созданию более сильной преподавательской базы для системы базового образования страны, сообщает агентство Синьхуа.

Китайские школьники My own photo

В Китае насчитывается 15,86 млн учителей начального образования, что составляет 86% от общего числа учителей, занятых полный рабочий день, сообщил на пресс-конференции 14 апреля сотрудник Министерства образования, отвечающий за работу учителей Жэнь Йоуцюнь.

Подчеркнув важность роли базового образования в национальной системе образования, Жэнь сказал, что план направлен на увеличение числа и повышение качества учителей, а также на удовлетворение спроса на развитие базового образования в Китае к 2035 году. Китай продолжит повышать профессиональную этику и компетентность учителей, внедряя программы воспитания талантов и реформируя целевое обучение в соответствии с планом.

Ресурсы учителей будут более сбалансированы, поскольку будут реализованы специальные планы повышения квалификации учителей для неосвоенных районов в центральных и западных регионах Китая. Необходимо проводить политику, предусматривающую субсидии и предоставление жилья учителям в этих областях.

В плане говорится, что для укрепления системы образования учителей будут созданы педагогические базы национального уровня и скоординированные платформы педагогических инноваций. Будет проведен ряд реформ, касающихся системы квалификации учителей, системы оценки, а также заработной платы и льгот.