Мазановский район, Амурская область, , 04:39 — REGNUM Особо крупный ущерб был нанесён лесному фонду Амурской области из-за действий «чёрных» лесорубов. Незаконные вырубки обнаружили сотрудники УФСБ России по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе ведомства.

Вырубка леса

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Вырубались берёзы и даурские лиственницы. Работы осуществлялись без заключения договора с лесным хозяйством. Было заготовлено почти 2 тыс. кубометров леса, ущерб оценивается в 19 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Лес вырубили в Мазановском районе Приамурья на площади почти 30 га. Жители региона, занимавшиеся незаконной деятельностью, установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность «чёрных» лесорубов в Амурской области пресекли в ноябре 2021 года. Тогда ущерб лесному фонду оценили почти в 5,7 млн рублей.