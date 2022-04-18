Владивосток, 18 апреля, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Https://xn--90adear.xn--p1ai Мопед

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Установлено, что 17 апреля возле дома по улице Русской 17-летний подросток ехал на мопеде. В это время он увидел полицейского, который потребовал остановиться и предъявить документы. Подросток проигнорировал и продолжил движение.

Полицейский схватился за мопед, пытаясь остановить его, но подросток продолжил движение по трассе и протащил стража порядка примерно 350 метров.

Личность подозреваемого установлена, расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль наехал на инспектора ДПС в Башкирии.