Париж, , 04:23 — REGNUM Европейский парламент (ЕП) панирует взыскать €617 тыс. с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и её сторонников за растрату госсредств и мошенничество. Об этом 17 апреля сообщило Agence France-Presse (AFP).

Согласно данным, полученным AFP, в прокуратуру города Парижа поступил отчёт, где указано, что Ле Пен и её сторонники якобы использовали в личных целях денежные средства, предоставленные политическим группам в Европарламенте. Также уточняется, что кандидат на пост главы Франции за период с 2004 по 2017 год якобы присвоила из казны Европарламента €137 тыс.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Расследование по делу о присвоении крупной денежной суммы было открыто в 2017 году, в рамках данного расследования Марин Ле Пен допросили в марте 2021 года. В настоящее время кандидат в президенты обвиняется в растрате госсредств и в соучастии в данном преступлении.

Европарламент обратился в Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) после обнаружения ряда нарушений. В ближайшие несколько недель ЕП планирует приступить к взысканию средств с заинтересованных сторон.

Напомним, президентские выборы состоялись во Франции 10 апреля. После подсчёта голосов выяснилось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон и его соперница Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов. Разрыв по голосам между двумя кандидатами в президенты очень невелик, 27,84% за Марона и 23,15% — за Ле Пен.

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