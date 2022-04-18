Пекин, , 04:15 — REGNUM Китай снизил розничные цены на бензин и дизельное топливо с 16 апреля, заявил главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

Бензин Drobs.ru

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, исходя из недавних изменений мировых цен на нефть, розничные цены на бензин и дизельное топливо будут снижены на 545 юаней (около $85,3) и 530 юаней за тонну соответственно. Этот шаг знаменует собой первое снижение цен на топливо в этом году, а также первое снижение после семи последовательных повышений цен на топливо.

Согласно действующему механизму ценообразования, если международные цены на сырую нефть изменятся более чем на 50 юаней за тонну в ту или иную сторону и останутся на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо в Китае будут скорректированы соответствующим образом.