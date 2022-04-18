Гуанчжоу, Китай, 18 апреля, 2022, 04:10 — ИА Регнум. В ходе совместной операции местной полиции и береговой охраны в южно-китайской провинции Гуандун недавно было изъято более 45 000 коробок контрабандных сигарет по двум отдельным эпизодам, сообщила береговая охрана провинции Гуандун, передает агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Дым сигарет

После получения сообщения о том, что скоростной катер перевозил контрабандные товары через порт Тунмин, береговая охрана города Чжаньцзян немедленно приступила к действиям в сотрудничестве с местным бюро общественной безопасности и перехватила лодку, груженную сигаретами.

В ходе расследования члены экипажа судна не предоставили юридическую документацию, связанную с сигаретами на борту, что побудило сотрудников правоохранительных органов конфисковать катер и товары в соответствии с законом. Там было более 23 000 коробок сигарет на сумму около 4,5 млн юаней (около $706 000).

В другом случае контрабанды сотрудники правоохранительных органов изъяли более 22 000 картонных коробок сигарет на сумму около 4,1 млн юаней. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования по этим двум случаям.