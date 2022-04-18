Пекин, 18 апреля, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Центральный банк Китая принял решение снизить норматив резервных требований (RRR) для финансовых учреждений на 0,25 процентных пункта, чтобы поддержать развитие реального сектора экономики и снизить совокупные затраты на финансирование, сообщает агентство Синьхуа.

Max12Max Народный банк Китая

Сокращение вступит в силу 25 апреля для всех, за исключением финансовых учреждений, которые уже ввели пятипроцентный RRR, говорится в заявлении Народного банка Китая.

Центральный банк Китая заявил, что сократит этот коэффициент еще на 0,25 процентных пункта для городских коммерческих банков, работающих только в административных районах провинций, и сельских коммерческих банков, которые в настоящее время облагаются RRR более 5%, чтобы усилить поддержку малых и микропредприятий и сельскохозяйственного сектора.

После сокращения средневзвешенный RRR для китайских финансовых учреждений составит 8,1%, сообщил центральный банк. Банк обещает продолжить проводить разумную денежно-кредитную политику и лучше использовать инструменты денежно-кредитной политики для корректировки как денежной массы, так и денежной структуры.