Манила, 18 апреля, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте наложил вето на законопроект об обязательной регистрации юридических данных и номеров телефонов интернет-пользователей, призвав более тщательно изучить данное предложение, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Филиппины

Ранее законодатели разработали данный законопроект, пытаясь противостоять травле и дезинформации в интернете. Этот вопрос стал особенно актуален в преддверии выборов в стране 9 мая. Однако после наложенного президентом вето проект вряд ли дойдет до стадии голосования.

Попомним, что на Филиппинах кандидаты на пост президента, вице-президента и другие позиции в Конгрессе или местных органах власти активно используют социальные сети для ведения предвыборных кампаний.

Сам Дутерте в 2016 году провел организованную кампанию в соцсетях. Однако его обвинили в найме троллей, помогающих в дискредитации его оппонентов.