Пекин, 18 апреля, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Индекс цен на дорожную логистику в Китае вырос на прошлой неделе, показали промышленные данные, передает агентство Синьхуа.

(сс) Petr Magera Фура

Индекс составил 1011,13 пункта за неделю, закончившуюся 15 апреля, что на 0,94% больше, чем на предыдущей неделе, согласно результатам совместного опроса, проведенного Китайской Федерацией логистики и закупок и компанией Guangdong Lin’an Logistics Group.

Спрос на автомобильную логистику в целом был стабильным, а пропускная способность транспорта сократилась по сравнению с предыдущей неделей, сообщила Китайская федерация логистики и закупок. Федерация прогнозирует, что индекс может продолжить восстановление на фоне колебаний.