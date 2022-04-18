Пекин, 18 апреля, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Пищевая промышленность Китая сообщила о росте прибыли за первые два месяца года, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), передает агентство Синьхуа.

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Общая прибыль продовольственных компаний с годовым операционным доходом не менее 20 млн юаней (около $3,14 млн) за этот период достигла 102,07 млрд юаней, увеличившись на 6,9% в годовом исчислении, согласно данным MIIT. В подсекторе производства вина, лекарств и чайной продукции общая прибыль выросла на 32,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 51,19 млрд юаней.

Вопреки этой тенденции, по данным министерства, прибыль сельскохозяйственного и второстепенного сектора пищевой промышленности, а также сектора производства продуктов питания снизилась на 29,4% и 12,3% в годовом исчислении соответственно.