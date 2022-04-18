Владивосток, 18 апреля, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы восьмого созыва от Приморского края Александр Щербаков («Единая Россия») задекларировал свой доход за 2021 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Щербаков самый богатый депутат из числа приморских коллег. Его заработок за 2021 год составил более 11 млн рублей. В собственности у него 19 наименований недвижимости: жилые дома, земельные участки, квартиры, гараж, нежилые помещения и хозяйственные постройки и два автомобиля. Супруги и детей до 18 лет в декларации не указано.

До избрания депутатом Александр Щербаков руководил судоходным предприятием «Золотая долина» и имел доход в 40 млн рублей, когда был депутатом Законодательного собрания Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Приморья Светлана Горячева отчиталась о доходах за 2021 год.