Пекин, , 03:50 — REGNUM Продажи автомобильных китайских брендов подскочили на 81,5% в годовом исчислении в первом квартале года на внутреннем рынке Китая, показали отраслевые данные, перекрадёт агентство Синьхуа.

BYD Song Max Auto.news18a.com

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за этот период по всей стране было продано более 2,1 млн легковых автомобилей китайских марок. Рыночная доля этих брендов на китайском рынке за этот период составила 41,5%, что на 1,4 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Только в марте продажи легковых автомобилей китайской марки выросли на 71,4% в годовом исчислении до 745 000 единиц, что составляет 39,8% внутреннего рынка.