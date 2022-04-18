Пекин, 18 апреля, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Крупнейший китайский производитель стали Ansteel продемонстрировал рост выручки на 39,4% в годовом исчислении в первом квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Изделия из стали

За этот период операционная выручка компании составила 89,6 млрд юаней (около $14 млрд). Его общая прибыль и чистая прибыль за первые три месяца составили 8,3 млрд юаней и 6,8 млрд юаней, соответственно, на 13,2% и 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем производства железорудного концентрата Ansteel приблизился к 13 млн тонн, увеличившись на 3% в годовом исчислении.