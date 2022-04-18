Москва, , 03:49 — REGNUM Развитием информационной системы Росфинмониторинга займётся единственный участник соответствующего тендера. Работы оценили в 461 млн рублей. На сегодня контракт в стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM.

It Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве исполнителя определен единственный участник — АО «Информсистемы Джет», которое было зарегистрировано в едином госреестре в 1993 году.

Напомним, в задачи исполнителя входит развитие профильной информсистемы до 16 декабря 2022 года. Контракт будет оплачен средствами федерального бюджета.

В частности, победителю предстоит развивать систему в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также развивать интеллектуальную IT-платформу для участников национальной системы.