Бразилиа, , 04:56 — REGNUM Бразилия отменяет режим чрезвычайной ситуации в секторе здравоохранения, введенный в 2020 году во время вспышки коронавируса, сообщают 18 апреля местные СМИ со ссылкой на главу минздрава страны.

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Решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране, а также распространенной вакцинации населения.

При этом глава минздрава предупредил, что Бразилия продолжит бороться с коронавирусом.

Напомни, что в Бразилии, где проживают 213 млн человек, с 2020 года было выявлено свыше 30,25 млн случаев заражения COVID-19 и почти 662 тыс. летальных исходов по причине заражения вирусом.

При этом около 73 млн жителей прошли вакцинацию, а еще 784 тыс. бразильцев уже получили четвертую инъекцию.

Ранее в стране также началась вакцинация детей в возрасте от 5 лет.