Пекин, , 03:44 — REGNUM По официальным данным, почтовая отрасль Китая зафиксировала устойчивый рост доходов от бизнеса в первом квартале года, сообщает агентство Синьхуа.

Почтальон Печкин Цитата из к/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР

Совокупная выручка сектора в первом квартале составила 326,88 млрд юаней (около $51,16 млрд), что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Государственного почтового бюро Китая. Только в марте доходы отрасли выросли на 0,3% до 110,08 млрд юаней.

За первые три месяца курьерские компании Китая обработали 24,23 млрд посылок, что на 10,5% больше в годовом исчислении. Совокупный доход от бизнеса сектора за этот период составил 239,28 млрд юаней, увеличившись на 6,9% в годовом исчислении.