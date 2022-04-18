Шэньчжэнь, Китай, 18 апреля, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Общий грузооборот порта Шэньчжэнь в южно-китайском городе Шэньчжэнь в первом квартале 2022 года составил около 59,68 млн тонн, в том числе более 47 млн тонн внешнеторговых грузов, сообщает агентство Синьхуа.

Hawyih Шэньчжэнь

По данным муниципального бюро перевозок, за первые три месяца этого года грузооборот порта также превысил 6,48 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU).

Столкнувшись с сохраняющейся угрозой вспышек COVID-19, порт принял строгие меры по профилактике и борьбе с эпидемией, обеспечивая при этом бесперебойную работу. Компания запустила быстрый водный маршрут для снабжения Гонконга материалами и несколькими маршрутами доставки в Северную Америку и Европу, что помогло обеспечить стабильность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок.

В этом году в районе порта Яньтянь добавилось семь международных маршрутов. В настоящее время морские маршруты региона в Северную Америку и Европу могут достигать всех крупных портов в регионах, включая восточное и западное побережье Соединенных Штатов, Европу, а также Канаду.

Между тем, портовая гавань Шэкоу имеет 189 международных судоходных маршрутов, оставаясь крупным распределительным центром и транзитным портом для южных районов Китая.